Возбуждено уголовное дело против преемника Немцова в ярославской облдуме

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутата Ярославской областной думы Василия Цепенды, который занял этот пост после гибели Бориса Немцова. Он обвиняется в участии в деятельности нежелательной организации. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Ярославская областная дума Василий Цепенда

Как сообщал «Ъ-Ярославль», следственное управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

По версии следствия, в августе 2025 года житель Ярославля участвовал в деятельности нежелательной организации, находясь в стране НАТО. Ранее ярославец был привлечен к административной ответственности за аналогичные действия.

На сайте Фрунзенского районного суда Ярославля размещено постановление о привлечении Василия Цепенды к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Суд признал бывшего депутата виновным и оштрафовал его на 5 тыс. руб. Как следует из постановления, в судебное заседание Цепенда не явился.

«Цепенда В.В. разместил в социальной сети на персональной странице гиперссылку на информационные материалы, издаваемые организацией "Объединение «Комитет-2024»" (Республика Польша), включенной решением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 26.09.2023 в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Указанные ссылки и ресурсы находились в свободном доступе для прочтения и скачивания неограниченным кругом людей»,— говорится в постановлении суда.

По данным источников «Ъ-Ярославль» бывший депутат сейчас находится за границей, в судах Ярославля мера пресечения ему не избиралась. В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и сбора доказательств.

Василий Цепенда был председателем Ярославского регионального отделения «Партии народной свободы» (ПАРНАС) с 2012 по 2019 год. Сейчас партия ликвидирована. От этой партии в Ярославскую областную думу в 2013 году был избран Борис Немцов, помощником которого был господин Цепенда. После убийства Немцова Василий Цепенда в 2015 году занял освободившееся место депутата как участник списка ПАРНАСа. Депутатские полномочия Цепенды закончились в 2018 году. В 2021 году Василий Цепенда работал директором ярославской птицефабрики «Север». Также являлся совладельцем ряда коммерческих организаций, в настоящее время ликвидированных.

Алла Чижова