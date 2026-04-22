Жителям Туапсе рекомендуют не выходить на улицу из-за дыма от пожара на терминале

Жителям Туапсе, особенно трех микрорайонов, рекомендуют ограничить пребывание на улице из-за продуктов горения от пожара на морском терминале, который тушат уже третьи сутки. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации масштабного пожара на морском терминале, возникшего в результате атаки беспилотников. На месте задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Из-за возгорания в атмосферу поступают продукты горения. По данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звездный и частично в Центральном районе было зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. 22 апреля из-за дождя, который принес черный налет на поверхности, замеры не проводились.

Специалисты рекомендуют жителям, особенно указанных районов, ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку, использовать маски при необходимости выхода, а также промывать нос, глаза и горло. При появлении симптомов недомогания следует обратиться в медучреждение.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что с ночи 20 апреля не зафиксировано ни одного обращения за медицинской помощью с симптомами острого заболевания из-за пожара.

