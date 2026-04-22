Кубанские депутаты утвердили итоги конкурса в сфере сельского туризма

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили итоги краевого конкурса «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма» за 2026 год. Соответствующее постановление было принято на очередной сессии парламента.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил первый заместитель председателя профильного комитета Андрей Булдин, победители определены решением краевой конкурсной комиссии, и документом предлагается закрепить результаты отбора.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что поддержка и признание участников туристической отрасли, укрепляющих имидж региона и повышающих его привлекательность в глазах миллионов гостей, является частью стратегии по развитию регионального туризма.

«Проводимый конкурс не просто повышает престиж профессий работников, занятых в турсфере. Он – прямое доказательство того, что, помимо традиционных моря и пляжей, Кубань готова предложить туристам и совершенно иные виды отдыха, удивить их культурным и гастрономическим колоритом, дать возможность каждому по достоинству оценить весь рекреационный потенциал Краснодарского края», – отметил председатель кубанского Заксобрания.

Награждение победителей запланировано в рамках выставки-ярмарки «Агротур», которая пройдет в мае в Краснодаре.

Вячеслав Рыжков