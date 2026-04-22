Жительницу Краснодара осудили на 10,5 года за шпионаж

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор 34-летней жительнице Краснодара, признанной виновной в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Подсудимая является гражданкой Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установило следствие, в декабре 2024 года женщина через интернет вышла на связь с представителями Службы безопасности Украины (СБУ). По их указаниям она собирала и передавала сведения об объектах военной и гражданской инфраструктуры в Краснодаре. В частности, о защитных сооружениях, перемещениях поездов различного назначения и мероприятиях на объектах транспортной безопасности.

Уголовное дело расследовало УФСБ России по Краснодарскому краю. Учитывая позицию гособвинения, обстоятельства дела и личность обвиняемой, суд назначил ей наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Мобильный телефон, мини-камера с датчиками движения, а также денежные средства, полученные осужденной от куратора, конфискованы в доход государства.

