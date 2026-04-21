Спрос на туры в Анапу на майские праздники вырос на 50–60%

Спрос на туры в Анапу на майские праздники в 2026 году демонстрирует значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ассоциации туроператоров России, общий интерес к направлению увеличился на 30–40%, а на даты майских выходных прирост достигает 50–60%.

Как отметил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, у ряда туроператоров динамика оказалась еще более выраженной, в отдельных случаях показатели выросли кратно. Основной поток туристов формируется за счет жителей ближайших регионов, включая Краснодарский край. При этом значительная часть путешественников предпочитает добираться до курорта на личном транспорте.

Структура спроса также претерпела изменения. В условиях прохладной температуры моря в начале мая туристы ориентируются не на пляжный отдых, а на инфраструктуру средств размещения. Наиболее востребованы отели с подогреваемыми бассейнами, спа-зонами и системой питания «все включено» или «ультра все включено». Таким образом, ключевым фактором выбора становится качество гостиничного сервиса.

По оценкам участников рынка, основные заезды распределяются на два периода. Первая волна приходится на 30 апреля — 1 мая и формирует до 70–80% общего потока. Вторая — на 7–8 мая, на нее приходится оставшаяся часть туристов.

Ценовая политика отельеров остается сдержанной. Рост стоимости размещения оценивается в пределах 3–5%. Такая динамика делает Анапу конкурентоспособным направлением на юге России: по стоимости отдыха курорт оказывается дешевле Крыма примерно на 10–12% и доступнее Сочи на 20%.

Дополнительным фактором, влияющим на интерес туристов, являются работы по восстановлению пляжной инфраструктуры. По информации федеральных властей, основные мероприятия планируется завершить к началу летнего сезона. В настоящее время большая часть загрязнений устранена, а исследования подтверждают пригодность воды. Для восстановления пляжей применяется новый песок, который соответствует природным характеристикам региона.

Участники туристического рынка ожидают, что спрос на Анапу продолжит расти в преддверии майских праздников, а также сохранит положительную динамику в начале летнего сезона.

Мария Удовик