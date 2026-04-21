В Сочи с 27 апреля запустят новый автобусный маршрут №57

В Сочи с 27 апреля вводится новый автобусный маршрут под номером 57. Об этом сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Маршрут соединит улицу Метелева, железнодорожный вокзал Сочи и торгово-развлекательный центр «Моремолл». По линии будут курсировать шесть автобусов среднего класса. Как отмечают в администрации, это обеспечит дополнительную транспортную связь между жилыми районами и центром города.

Также с указанной даты изменится маршрут автобуса №87н. Конечной остановкой общественного транспорта станет «Платановая аллея». Перевозчик увеличит частоту движения на этом направлении, что сократит интервалы между рейсами. Как отметили в мэрии, решения приняты по результатам изучения пассажиропотока.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что на курорте с 15 апреля запущен дополнительный сервис для оплаты проезда в общественном транспорте. Жители теперь могут воспользоваться функцией «Транспорт» в приложении «Яндекс Go».

Анна Гречко