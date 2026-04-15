В общественном транспорте Сочи внедрили новый способ оплаты проезда

В Сочи с 15 апреля запущен дополнительный сервис для оплаты проезда в общественном транспорте. Жители и гости курорта теперь могут воспользоваться функцией «Транспорт» в приложении «Яндекс Go». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Главной технической особенностью нововведения названа возможность приобретения билета при отсутствии доступа к интернету. Пассажиру достаточно активировать Bluetooth на смартфоне, открыть транспортный сервис и выбрать нужный маршрут. Устройство автоматически считывает сигнал конкретного автобуса, после чего становится доступной покупка билета. Денежные средства списываются с банковской карты, которая уже привязана к сервисам «Яндекса» для совершения покупок.

Купленный билет сохраняется в специальном разделе приложения, а также в истории заказов. Его можно предъявить водителю или контролеру даже при отсутствии подключения к сети.

Новый вариант не отменяет уже существующие. Пассажиры по-прежнему могут расплачиваться наличными, банковскими картами и транспортными картами.

Согласно статистике, в марте текущего года услугами общественного транспорта Сочи воспользовались около 6,5 млн пассажиров. Общий пассажиропоток по итогам 2025 года достиг 82 млн человек. Внедрение дополнительного цифрового сервиса призвано повысить удобство поездок для горожан и туристов.

Мария Удовик