Депутаты ЗСК проанализировали итоги призывной кампании на Кубани

В Заксобрания Краснодарского края проанализировали итоги призывной кампании 2025 года. Вопрос обсуждался на планерном совещании депутатов под председательством Юрия Бурлачко с участием руководства КСП, военного комиссариата и профильных ведомств.

Как отметил глава парламента, исполнение воинской обязанности остается ключевым элементом государственной политики, особенно в текущих условиях. Основная нагрузка по организации призыва, по его словам, лежит на военных комиссариатах при взаимодействии с органами власти и местного самоуправления.

Военный комиссар края Алексей Чугункин сообщил, что в 2025 году на службу во все виды формирований направлено 14,4 тыс. человек, что соответствует установленному заданию. Наибольшее число призывников пополнило части Южного военного округа. Кроме того, более 730 призывников из числа казачества были направлены в войска, около 50 человек — в Президентский полк, альтернативную гражданскую службу выбрали 156 человек.

По данным военкомата, в результате взаимодействия с региональными органами здравоохранения удалось исключить случаи отправки призывников с признаками заболеваний со сборных пунктов в ВС РФ.

Замруководителя профильного департамента Александр Донец сообщил, что совместно с Минобороны, штабом ЮВО и казачьими организациями в регионе реализуется масштабная программа военно-патриотического воспитания. В 2025 году проведено свыше 6,3 тыс. мероприятий с охватом около 100 тыс. человек, более 3 тыс. юношей прошли подготовку в центре «Патриот», при активном участии Кубанского казачьего войска.

Отдельное внимание депутаты уделили изменениям в системе воинского учета после внедрения электронных повесток. Как уточнил господин Чугункин, с ноября 2024 года уведомления направляются как в бумажной, так и в электронной форме через портал «Госуслуги» и соответствующий реестр, при этом повестка считается врученной с момента размещения либо по истечении семи дней. За уклонение предусмотрены ограничения, включая запрет на выезд за границу и ограничения на регистрацию и управление транспортом. По его словам, в 2025 году около 400 граждан, ранее уклонявшихся от призыва, добровольно явились в военные комиссариаты после введения этих мер.

В ходе обсуждения также затрагивалась роль ДОСААФ России в подготовке допризывной молодежи. По итогам совещания депутаты приняли соответствующую резолюцию, отметив устойчивые позиции региона по количеству и качеству призывного контингента.

