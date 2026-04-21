Главные новости к утру 21 апреля

Владимир Путин разрешил упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС до 31 мая. Подтверждать происхождение груза и маркировать товары импортеры смогут уже после фактического пересечения границы. Также президент подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров.

Тим Кук покинет пост генерального директора Аpple в сентябре и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Его преемником назначен Джон Тернус, который сейчас занимает пост старшего вице-президента по аппаратной инженерии.

Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» 21 апреля.

Всемирное антидопинговое агентство начало расследование в отношении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой.

В Москве по делу о взятках арестованы сотрудники РАН и МИФИ. Фигурантов обвиняют в получении и даче взяток за фальсификацию результатов экспертиз научных проектов.

На борту самолета Петербург — Стамбул умер музыкант Сергей Стадлер.

Судебные приставы возбудили третье исполнительное производство в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Согласно судебным материалам, общая сумма арестованного имущества превышает 5,5 млрд руб.

Россиянин пострадал во время стрельбы по туристам в Мексике.