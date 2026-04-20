Bloomberg: Украина ожидает возобновления поставок нефти по «Дружбе» 21 апреля

Украина рассчитывает на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» 21 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, на этот день запланированы технические испытания нефтепровода. Транзит нефти по «Дружбе» приостановился в конце января.

По «Дружбе» осуществлялся транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Украинская сторона заявила, что нефтепровод был поврежден из-за удара беспилотника. Власти Венгрии и Словакии обвинили Украину в «политическом шантаже» из-за переноса сроков возобновления поставок.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявлял, что страна будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении России, пока не получит гарантии возобновления работы нефтепровода. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал, что страна не будет препятствовать предоставлению Украине кредита в €90 млрд, как только поставки по «Дружбе» будут восстановлены. Послы ЕС должны обсудить вопрос о выделении Украине денег 22 апреля, пишет Bloomberg.