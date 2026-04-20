Тим Кук в сентябре покинет пост генерального директора Apple

Тим Кук покинет пост генерального директора Аpple в сентябре и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Его преемником назначен Джон Тернус, который сейчас занимает пост старшего вице-президента по аппаратной инженерии, сообщила пресс-служба корпорации.

Тим Кук, которому в этом году исполнится 66 лет, в новой роли будет курировать «отдельные аспекты деятельности компании, включая взаимодействие с государственными деятелями по всему миру». До осени он будет плотно работать с господином Тернусом, чтобы передать ему дела, добавили в компании.

Джон Тернус начал карьеру в Apple в 2001 году в команде промышленного дизайна. В 2013 году он был назначен вице-президентом по разработке оборудования, курируя создание AirPods, Mac и iPad, а позже возглавил все аппаратное направление. О том, что компания рассматривала 50-летнего господина Тернуса как одного из ключевых кандидатов на пост CEO, ранее сообщало Bloomberg со ссылкой на источники.

«За те годы, что я провел в Apple, мне посчастливилось работать под началом Стива Джобса и видеть в лице Тима Кука своего наставника. Для меня было честью помогать в создании продуктов и опыта, которые так сильно изменили то, как мы взаимодействуем с миром и друг с другом»,— цитирует будущего CEO пресс-служба Apple.

Господин Кук присоединился к Apple в марте 1998 года, а в 2011-м возглавил корпорацию. На пост генерального директора его рекомендовал лично Стив Джобс перед своим уходом в отставку.