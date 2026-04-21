В отношении Чубайса открыли производство об аресте имущества на 5,5 млрд рублей

Судебные приставы возбудили третье исполнительное производство в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Согласно судебным материалам, общая сумма арестованного имущества превышает 5,5 млрд руб., пишет ТАСС.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Исполнительное производство было открыто 14 апреля на основании решения Арбитражного суда Москвы. Суд частично удовлетворил иск госкорпорации «Роснано» к своему бывшему руководству о взыскании убытков. Сумма претензий складывается из 3,9 млрд руб. и $20,4 млн, что в сумме составляет более 5,5 млрд руб. по текущему курсу.

Помимо Чубайса, ответчиками по делу проходят другие бывшие топ-менеджеры корпорации, включая Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского и Владимира Аветисяна.

В апреле 2025 года было открыто первое производство об аресте имущества бывшего руководителя госкорпорации на сумму 5,6 млрд руб. по другому иску «Роснано». В январе приставы наложили арест на имущество почти на 11,9 млрд руб. Общая сумма имущества Анатолия Чубайса, на которую приставы наложили арест с апреля прошлого года, уже достигла порядка 23 млрд руб.