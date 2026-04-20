Путин подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС при импорте товаров

В России до 30 июня 2027 года будет действовать эксперимент по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемого таможней при импорте товаров. Указ подписал президент Владимир Путин.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цель — развитие экономики и стимулирование предпринимательства, следует из документа. Отсрочка будет предоставляться на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров.

В эксперименте могут участвовать юрлица, входящие в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики. Для участия компании должны соответствовать следующим требованиям:

  • участие в эксперименте по мониторингу таможенными органами сведений из систем учета товаров;
  • применение общего режима налогообложения;
  • отсутствие просроченных таможенных платежей, неоплаченных административных штрафов и возбужденных в отношении учредителей и руководителей уголовных дел;
  • отсутствие дела о банкротстве;
  • наличие генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате НДС.

Ввезенные таким образом товары можно будет продавать либо россиянам без статуса индивидуального предпринимателя, либо компаниям, которые применяют общий режим налогообложения. Минфин и ФТС должны представить доклад об итогах эксперимента до 30 августа 2027 года.

