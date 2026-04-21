Путин разрешил упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС до 31 мая

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает правила ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российские компании и ИП получили право ввозить продукцию без немедленного подтверждения статуса товара ЕАЭС и предварительной маркировки. Подтверждать происхождение груза и наносить необходимые знаки можно уже после фактического пересечения границы.

Льготный режим будет действовать чуть больше месяца — до 31 мая 2026 года включительно. Уточняется, что ввезенный без подтверждения товар должен быть размещен на складах временного хранения под контролем таможни, где должен быть промаркирован. Также импортер обязан уведомить Роспотребнадзор перед выпуском продукции в оборот. Льготы не распространяются на некоторые группы товаров, а также наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Аналогичный режим вводился в конце прошлого года для товаров, которые ввозили автотранспортом из Казахстана и Киргизии. В действующем указе территориальных и технических ограничений нет.

С 1 июня 2026 года в России заработает национальная система подтверждения ожидания поставки товаров, которая, напротив, ужесточит контроль над поставками из стран ЕАЭС. По новым правилам импортеры будут обязаны за два дня до ввоза подать документ с данными о перевозчике, поставщике и получателе. Они должны будут заранее внести сумму, равную косвенным налогам (НДС и акцизы). Сначала правила будут распространяться на автоперевозки, затем они затронут авиа, ж/д и морские пути.

