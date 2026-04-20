На борту самолета Петербург — Стамбул умер музыкант Сергей Стадлер

Умер главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. По данным «Фонтанки», музыканту стало плохо на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Стамбул. Из-за этого воздушное судно вынужденно приземлилось в Бухаресте.

Самолет Airbus A321 сел в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды. СМИ писали, что воздушное судно подало сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и запросило посадку. ТАСС сообщил, что сейчас самолет снова вылетел в Стамбул.

Сергей Стадлер родился в 1962 году в Ленинграде. С пяти лет он начал заниматься музыкой. Играть на рояле его научила мать, пианистка, концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории Маргарита Панкова, а на скрипке — отец, альтист оркестра Санкт-Петербургской филармонии Валентин Стадлер.

Господин Стадлер окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, Ленинградскую консерваторию экстерном за три с половиной года, аспирантуру Московской консерватории. Музыкант выступал с гастролями за границей. В 1986 году в Германии получил приз за лучшую критику года. В этот же период ездил с концертами в Японию и Китай. В 1995 году Сергей Стадлер стал первым музыкантом, удостоенным чести играть на скрипке Никколо Паганини «Il Cannone» Гварнери дель Джезу в открытых концертах в Петербурге.

В России с 1995 года Сергей Стадлер проводил ежегодные новогодние концерты в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве. С 1997 года организовывал циклы концертов «Музыка в залах Эрмитажа» в знаменитом музее Санкт-Петербурга.