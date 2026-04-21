В Москве по делу о взятках арестованы сотрудники РАН и МИФИ

Суд в Москве арестовал двух сотрудников Российской академии наук (РАН) Сергея Сидоренко и Алексея Молчанова, а также первого заместителя директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике при НИЯУ МИФИ Николая Каргина. Фигурантов обвиняют в получении и даче взяток за фальсификацию результатов экспертиз научных проектов, сообщил сегодня ТАСС.

По версии следствия, работники РАН брали взятки от кандидатов на получение научных грантов и выставляли максимальные баллы при проведении экспертизы проектов. Согласно материалам следствия, сотрудники получили как минимум две взятки в крупном размере. Николай Каргин был одним из тех, кто пытался получить высокую оценку за деньги, считает следствие. Обвинения фигуранты отрицают.

Господин Молчанов занимает в академии наук должность консультанта управления научно-методического руководства и экспертной деятельности. Господин Сидоренко — член-корреспондент РАН. Николай Каргин — профессор, доктор технических наук, его научно-педагогический стаж составляет 43 года.

Обвиняемые были арестованы еще в конце февраля, следует из данных на сайте судов Москвы. Господа Молчанов и Каргин пытались оспорить арест в Мосгорсуде. Адвокат замдиректора института настаивал на отсутствии доказательств в деле, защита сотрудника РАН также называла выводы о виновности голословными. Мосгорсуд отклонил жалобы.

Вчера дела фигурантов были объединены в одно производство, указано в картотеке. Сегодня Басманный районный суд рассмотрит возможность продления их срока содержания под стражей.