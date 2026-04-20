Экс-мэр Березовского заявился на праймериз «Единой России» после отставки

Бывший глава Березовского Евгений Писцов направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Как сказано на сайте партии, экс-мэр планирует избраться в региональный парламент от Березовского одномандатного округа №5, созданного в 2026 году на территории Березовского и части Орджоникидзевского района Екатеринбурга. По данным на 20 апреля, конкуренцию бывшему градоначальнику намерены составить участник специальной военной операции (СВО) Ильдар Сафин и индивидуальный предприниматель Евгений Суханов.

Евгений Писцов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Ильдар Сафин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Евгений Суханов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Об участии господина Писцова в праймериз стало известно в день его отставки в понедельник, 20 апреля. В департаменте информационной политики региона пояснили, что решение градоначальника, который возглавлял Березовский на протяжении 14 лет, связано с «переходом на новое место работы». Губернатор Денис Паслер утвердил врио мэра Березовского главу Южного управленческого округа Среднего Урала Владимира Шауракса.

Интересы жителей Березовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска в заксобрания с 2016 года представляет бывший мэр Березовского, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский («Единая Россия»). На выборах в 2021 году он набрал 28,2 тыс. голосов избирателей, опередив кандидатов от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Наталию Ковалеву (ее поддержали 12,2 тыс. человек) и от КПРФ Татьяну Закирову (11,8 тыс.). В январе 2026 года депутаты заксобрания изменили границы Верхнепышминского одномандатного округа, который представляет господин Брозовский. Его территория стала включать Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Кировград и часть Невьянского района.

Евгений Писцов руководил Березовским с декабря 2011 года (был избран на прямых выборах), в 2015 и 2019 годах местная дума переутверждала его на пост градоначальника. Широкую известность на федеральном уровне выборы главы города получили в январе 2025 года, когда представительный орган выступил против переизбрания мэра. По итогам голосования 17 из 23 депутатов одобрили «технического» кандидата, начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, по совместительству — супругу личного водителя Евгения Писцова. Чиновница отказалась вступать в должность из-за «атмосферы конфликта» и обратилась в суд с требованием признать решение об ее избрании недействительным (иск был удовлетворен в марте). Господин Писцов продолжил возглавлять Березовский до объявления нового конкурса на пост градоначальника.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, на решение думы тогда якобы повлиял Вячеслав Брозовский. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский признал, что обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако градоначальник, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы. Собеседник добавил, что в мае областные власти договорились с представительным органом Березовского и Вячеславом Брозовским о переизбрании Евгения Писцова с условием, что мэр будет возглавлять город до 2026 года включительно, а затем либо перейдет в региональное правительство, либо станет областным депутатом.

В июле 2025 года дума Березовского со второй попытки одобрила переизбрание Евгения Писцова на четвертый срок. В его поддержку выступили 16 депутатов, двое — испортили бюллетень.

Василий Алексеев