«Неудобности для партий есть»

Избирательная комиссия Свердловской области разработала новую схему одномандатных округов для выборов областного заксобрания в 2026 году. Существенно изменились границы избирательных территорий 16 действующих депутатов из 25, в том числе двух представителей КПРФ в региональном парламенте. По мнению экспертов, новая схема почти лишает оппозицию шансов победить в одномандатных округах.



Свердловский облизбирком направил на рассмотрение в заксобрание документ с новой схемой одномандатных округов для выборов депутатов в 2026 году в связи со скорым окончанием срока действия аналогичного постановления регионального парламента от марта 2016 года. Как пояснили в комиссии, в округах необходимо обеспечить равное число избирателей с допустимым отклонением от средней нормы не более чем на 10%. За 10 лет этот показатель на Среднем Урале снизился с 137 107 человек на один мандат до 132 686.

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области проводятся по смешанной системе: 25 парламентариев избираются по единому округу (по партийным спискам), еще 25 — по одномандатным округам. В 2016 году в одномандатных округах победили 23 представителя от «Единой России», один от «Российской партии пенсионеров за справедливость» и один самовыдвиженец, в 2021-м — 23 кандидата от «Единой России», два от КПРФ.

В новой схеме значительные изменения произошли с границами 16 из 25 одномандатных округов, включая Чкаловский (№12) и Кировградский (№15), в которых на выборах в 2021 году победу одержали кандидаты от КПРФ Александр Ивачев и Евгений Букреев. Согласно новой схеме, в округе №12 сократят территорию в Чкаловском районе Екатеринбурга и добавят часть Академического.

Округом №15 после ликвидации Кировградского станет Верхнепышминский: Новоуральск в нем заменят Верхняя Пышма и Среднеуральск, часть Невьянского района перейдет в Ленинский округ (№20) Нижнего Тагила.

Как рассказали «Ъ-Урал» в КПРФ, кандидатам от объединения будет сложнее одержать победу в двух обновленных округах, поэтому коммунисты рассчитывают повысить число избирателей, которые проголосуют за партийный список.

В рамках обновленной схемы число одномандатных округов на территории Екатеринбурга увеличат с девяти до 12.

В частности, в Ревдинский округ (№23) Александра Серебренникова (депутат от «Единой России»; ЕР) вместо Нижнесергинского района добавят Чкаловский район Екатеринбурга, в Первоуральский округ (№22) Алексея Дронова (ЕР) Староуткинск заменят частями Академического и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. На территории Верхнепышминского округа Вячеслава Брозовского (ЕР) создадут Березовский округ (№5), в который войдут Березовский и часть Орджоникидзевского района столицы Среднего Урала.

В самом Екатеринбурге округ №9 Виктора Маслакова (ЕР) разместят частично на территориях Ленинского и Академического районов вместо территории всего Ленинского района, к округу №6 Сергея Мелехина (ЕР) в Верх-Исетском районе добавят части Ленинского и Академического районов. Незначительным изменениям подвергнутся округа депутатов от ЕР Вячеслава Вегнера (Белоярский, №3), Валентина Лаппо (Железнодорожный, №7), Михаила Клименко (Кировский, №8), Евгения Зяблицева (Октябрьский, №10), Владимира Смирнова (Орджоникидзевский, №11) и Сергея Карякина (Сысертский, №25).

В Нижнем Тагиле на территории округа №19 Владимира Рощупкина (ЕР) Верхнюю Салду, Нижнюю Салду и часть Дзержинского района заменят на поселок Свободный, весь Дзержинский район и часть Ленинского района. Из округа №20 Вячеслава Погудина (ЕР) уберут поселок Свободный, часть Тагилстроевского района, сохранят только часть Ленинского района, добавят Новоуральск и часть Невьянского района. Округ №21 Владимира Радаева (ЕР) расширят на всю территорию Тагилстроевского района, на часть Ленинского района и сократят его в Дзержинском районе, Реже.

В целом на территории Свердловской области к Алапаевскому округу (№1) Евгения Старкова добавят Нижнюю Салду, к Асбестовскому округу (№2) Михаила Зубарева — весь Режевской район, к Краснотурьинскому округу (№16) Петра Соколюка — Новолялинский район, к Красноуфимскому округу (№18) Альберта Абзалова (все от ЕР) — весь Нижнесергиский район. В Красноуральском округе (№17) Сергея Никонова (ЕР, ушел в отставку в сентябре) Качканар заменят на Верхнюю Салду, в Серовском округе (№24) Дмитрия Жукова (ЕР) — Новолялинский район поменяют на Качканар.

Значимые изменения не затронут Богдановичский округ (№4) председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, Ирбитский округ (№13) Алексея Коробейникова и Каменский округ Виктора Якимова (все от ЕР).

В ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду» сообщили «Ъ-Урал», что не успели оперативно ознакомиться с вариантом новой схемы округов. Руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова отметила, что партия поддержит в заксобрании предложенные изменения из-за необходимости равной нарезки округов по количеству избирателей.

«Неудобности для партий есть — самые крупные округа укрупнились, сильно перенарезали Екатеринбург и Нижний Тагил. Но правки избирательной комиссии больше технические»,— подчеркнула она.

Обновленная схема «наиболее болезненно» отразится на КПРФ из-за упразднения Кировградского округа (в 2021 году в нем одержал победу коммунист Евгений Букреев) и на ЕР из-за создания на территории округа №5 Вячеслава Брозовского (ЕР) нового Березовского округа, считает политолог Сергей Мошкин.

«Некомфортно будет всем: депутаты обходили территории, прикармливали избирателей, заводили полезные связи с главами, и у кого-то отрежут этот сегмент и добавят неосвоенные территории. Здесь влияют их лоббистские усилия по сохранению прежней делянки, чтобы и округа были равны по численности избирателей, и ядро осталось за ними»,— добавил он.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, обновленная схема повышает риск потери КПРФ двух одномандатных округов по итогам выборов в сентябре.

«У коммунистов были сильные позиции в Кировграде и Новоуральске, Александр Ивачев укреплялся в Чкаловском районе, однако перенарезка направлена на размытие поддержки коммунистов в пользу партии власти»,— считает эксперт.

Василий Алексеев, Екатеринбург