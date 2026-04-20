Кубань заняла 70-е место по доле просрочки населения по кредитам

Краснодарский край по состоянию на 1 марта 2026 года занял 70-е место в рейтинге регионов РФ по доле просроченной задолженности населения перед банками, следует из данных «РИА Новости». Показатель в регионе составил 5,69%, увеличившись за год на 1,21 п. п.; годом ранее Кубань находилась на 57-й позиции с уровнем 4,48%.

Рейтинг рассчитывался как отношение объема просроченной задолженности к совокупному портфелю розничных кредитов в рублях. В пересчете на одного экономически активного жителя ссудная задолженность в Краснодарском крае достигла 566 тыс. руб. В соседней Республике Адыгея доля просрочки составила 6,51% (77-е место), увеличившись на 0,28 п. п., при уровне задолженности 528 тыс. руб. на человека.

Наименьшая доля просроченных кредитов зафиксирована в Севастополе (2,67%), Республике Крым (3,16%) и Санкт-Петербурге (3,23%). В первую десятку также вошли Чувашия, Якутия, Москва, Татарстан, Удмуртия, Нижегородская и Архангельская области с показателями в диапазоне 3,3–3,7%. Наибольшие значения отмечены в Ингушетии (25,5%), Чечне (14,6%) и Дагестане (14,5%). Рост доли просрочки за последние 12 месяцев зафиксирован в 83 из 85 регионов.

В целом по России доля просроченной задолженности на начало марта достигла 4,59%, увеличившись на 0,61 п. п. Общий объем долга населения перед банками составил 36,3 трлн руб., а задолженность на одного экономически активного гражданина — 489 тыс. руб.

Как отмечают аналитики, в 2025 году розничное кредитование оказалось под давлением высоких процентных ставок и фактически стагнировало, однако во втором полугодии началось восстановление. По итогам года портфель кредитов физлицам вырос на 5,9%, а к 1 марта 2026 года — на 7,2%. При этом текущий уровень просроченной задолженности достиг максимума с середины 2019 года, оставаясь ниже значений 2017 года, когда показатель превышал 8%.

Эксперты ожидают ускорения роста розничного кредитования более чем до 10% в годовом выражении в ближайшие месяцы на фоне снижения ставок. При этом динамика просроченной задолженности, по их оценке, будет опережать темпы расширения кредитного портфеля, и к концу 2026 года ее доля может приблизиться к 5%.

