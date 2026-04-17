Сочинца осудили за участие в экстремистской организации

Октябрьский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении жителя Сочи Бичико Пруидзе, признанного виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Ему назначено окончательное наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с частичным присоединением ранее назначенного срока по приговору Центрального районного суда Сочи.

Как установил суд, в период с августа 2023 года по февраль 2024 года фигурант, находясь в СИЗО-1 Краснодара, по версии следствия, занимался распространением криминальной идеологии, пропагандировал элементы тюремной субкультуры и так называемые «воровские» нормы поведения, а также высказывался в поддержку движения, признанного экстремистским и запрещенного в России.

Деятельность Пруидзе была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

