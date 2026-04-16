В Туапсинском округе объявлена ракетная опасность

В Туапсинском муниципальном округе объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение доведено до жителей и гостей территории через систему оповещения, передает глава района Сергей Бойко.

Власти призывают население при включении сирен сигнала «Внимание всем» незамедлительно соблюдать меры безопасности. При нахождении в жилых помещениях рекомендуется не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, санузлах или кладовых. Также допускается размещение в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря.

Гражданам, находящимся на улице, необходимо укрыться в цокольных этажах ближайших зданий, подземных переходах или на подземных парковках. Отдельно подчеркивается, что использование автомобилей в качестве укрытия не допускается. Также не рекомендуется находиться у стен многоквартирных домов.

Жителей просят сохранять спокойствие и ожидать официального сигнала об отмене ракетной опасности. Сообщается, что режим будет снят сразу после стабилизации обстановки.

Ранее в регионе фиксировались последствия атаки беспилотных летательных аппаратов. По уточненным данным, число пострадавших в Туапсе достигло семи человек. Подтверждена гибель двух человек — 14-летней девочки и взрослой женщины, личность которой устанавливается.

Повреждения получили объекты жилого фонда: 24 частных дома и шесть многоквартирных зданий, а также социальные учреждения, включая образовательные организации и музыкальную школу. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, на месте продолжают работать комиссии по оценке ущерба.

Также последствия атаки зафиксированы в других городах региона. В Сочи повреждены частные и многоквартирные дома, а в Дагомысе пострадало здание детского сада. В Новороссийске обломки беспилотника вызвали возгорание на гражданском судне, один человек получил травмы.

Ситуация остается на контроле оперативных служб.

Мария Удовик