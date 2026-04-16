В сочинском Лоо зафиксированы повреждения после атаки БПЛА

В Сочи зафиксированы последствия падения обломков беспилотных летательных аппаратов в жилом секторе. Инциденты произошли в поселке Лоо, где обломки дронов упали по нескольким адресам, сообщили глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, в одном из случаев поврежден двухэтажный частный дом. В результате падения обломков были выбиты окна и поврежден навес. Пострадавших не зафиксировано. Специалисты проводят осмотр зданий и уточняют объем ущерба.

События произошли на фоне массовой атаки беспилотников на регион. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Туапсе, где в результате падения обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Также обломки обнаружены на территориях предприятий в районе морского порта, уточнили в региональном оперштабе.

В Туапсе в результате происшествия погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. Кроме того, пострадали двое взрослых, которым оказывается медицинская помощь. Власти поручили оказать необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших.

В муниципалитете организована работа по ликвидации последствий. Разворачивается пункт временного размещения для жителей, чьи дома получили повреждения. Проводится подомовой обход и сбор информации.

В Сочи последствия носят ограниченный характер, однако зафиксированные повреждения подтверждают падение обломков беспилотников в жилых районах. Экстренные службы продолжают работу, ситуация находится на контроле, данные уточняются.

На территории курорта продолжает действовать угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать меры личной безопасности. Находящимся в помещениях советуют держаться подальше от окон и укрываться в комнатах без окон или с минимальной уязвимостью. Тем, кто находится на улице, рекомендуется использовать в качестве укрытий подвальные помещения, подземные переходы, тоннели и другие защищенные пространства.

Мария Удовик