В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием рейсов

В аэропорту Геленджика отменены ранее введенные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. В федеральном ведомстве напомнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Согласно действующему извещению, авиагавань курорта принимает регулярные рейсы ежедневно с 08:30 до 20:00. В остальное время работа аэропорта осуществляется по специальному расписанию в зависимости от оперативной обстановки.

Ранее жителей Краснодарского края предупреждали о беспилотной опасности. При обнаружении обломков БПЛА рекомендовано звонить по номеру 112. В связи с продолжающимися атаками администрация Краснодарского края ужесточила регламент оповещения о функционировании сил ПВО и последствиях ударов. Глава региона Вениамин Кондратьев утвердил нормативный акт, которым вводится запрет на видеофиксацию и обнародование сведений о работе средств противовоздушной обороны, военных и критически важных инфраструктурных объектах.

Документ также запрещает распространение данных о локациях падения беспилотных летательных аппаратов и зонах поражения объектов. Под действие запрета подпадают сведения о местах размещения подразделений Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии, дислоцированных на территории региона.

За несоблюдение новых норм установлена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа варьируется от 1 до 3 тыс. руб., для должностных — от 10 до 30 тыс. руб., для организаций — от 50 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении меры воздействия ужесточаются, однако конкретные суммы штрафов за повторные правонарушения в документе не детализируются.

