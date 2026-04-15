Главные новости за 15 апреля: Кубань, Крым, Адыгея

Уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в передаче служебной информации журналистам Telegram-канала Baza за вознаграждение, направлено для рассмотрения в Савеловский районный суд Москвы. Им предъявлены обвинения по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.

Наиболее серьезные нарушения в сфере особо охраняемых природных территорий выявлены в Сочинском нацпарке. В числе наиболее грубых нарушений назвали незаконную вырубку насаждений, самовольный захват земель, а также строительство объектов с нарушением установленного режима охраны.

Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Адыгея, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из ЮФО по итогам 2025 года увеличился в 2,5 раза, а совокупный объем заключенных сделок превысил 116 млрд руб. При этом положительная динамика отмечается и в несырьевых сегментах.

Арбитражный суд обязал управление Росреестра по Краснодарскому краю возобновить регистрацию договора аренды земельного участка, которую ведомство приостановило из-за наложенного на землю ареста. Компания требовала признать незаконным решение о приостановлении государственной регистрации договора аренды и обязать ведомство возобновить регистрационные действия.