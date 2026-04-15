Дело о передаче краснодарскими полицейскими данных каналу Baza передали в суд

Уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, обвиняемых в передаче служебной информации журналистам Telegram-канала Baza за вознаграждение, направлено для рассмотрения в Савеловский районный суд Москвы, сообщает РАПСИ.

Фигурантами дела являются бывший начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД «Красноярское» Сергей Ковалев. Им предъявлены обвинения по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки.

Согласно данным судебной картотеки, первое заседание по делу Сергея Ковалева назначено на 16 апреля, по делу Александра Аблаева — на 17 апреля.

Как сообщалось ранее, уголовное дело было возбуждено 22 июля 2025 года Главным следственным управлением СКР по Москве по факту превышения должностных полномочий. В тот же день прошли обыски в нескольких регионах, включая Москву, Краснодарский и Красноярский края, а также Белгородскую область.

Позднее сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю были задержаны, а Александр Аблаев заключен под стражу. Впоследствии он признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, однако Московский городской суд оставил меру пресечения без изменения. Осенью 2025 года он был отстранен от службы.

Вячеслав Рыжков