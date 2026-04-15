В 2025 году экспорт продукции АПК из ЮФО вырос в 2,5 раза

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из ЮФО по итогам 2025 года увеличился в 2,5 раза, а совокупный объем заключенных сделок превысил 116 млрд руб., сообщил в эфире «РБК ТВ Юг» вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Александр Молодцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, агропромышленная продукция сохраняет ключевую роль в структуре экспорта округа. Существенный вклад обеспечили поставки продукции с высокой степенью переработки, объемы которых также выросли в 2,5 раза. В частности, экспорт растительных масел увеличился примерно на 60%. В совокупности сделки по поставкам масла, зерна, продуктов переработки и кормов превысили 116 млрд руб.

При этом положительная динамика отмечается и в несырьевых сегментах. Как уточнил Александр Молодцов, растут поставки продукции машиностроения, в том числе железнодорожной техники.

География экспорта продолжает расширяться: в число ключевых направлений поставок вошли Турция, ОАЭ, Египет, Индия и Саудовская Аравия.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что экспорт Краснодарского края по итогам 2025 года вырос более чем на 20%, а внешний торговый оборот региона увеличился свыше чем на 10%. По его данным, край обеспечил около 46% товарооборота ЮФО, достигнув исторически максимальных показателей.

Вячеслав Рыжков