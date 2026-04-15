Племзавод «Бейсуг» выиграл спор с Росреестром о регистрации аренды земли

Арбитражный суд обязал управление Росреестра по Краснодарскому краю возобновить регистрацию договора аренды земельного участка, которую ведомство приостановило из-за наложенного на землю ареста.

Как следует из материалов дела, АО «Племзавод Бейсуг» подало иск к межмуниципальному отделу по Приморско-Ахтарскому и Тимашевскому районам управления Росреестра. Компания требовала признать незаконным решение о приостановлении государственной регистрации договора аренды и обязать ведомство возобновить регистрационные действия.

Предприятие заключило договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края в границах земель колхоза «Заря Кубани». Соглашение подписали 5 апреля 2022 года сроком на 10 лет.

12 марта 2024 года общество обратилось в управление с заявлением о государственной регистрации договора аренды. На следующий день, 13 марта 2024 года, Росреестр уведомил заявителя о приостановлении регистрации из-за сведений в ЕГРН о наличии обременений в виде ареста спорного объекта недвижимости. Арест наложен по постановлению службы судебных приставов по Центральному округу Краснодара.

22 марта 2024 года компания повторно обратилась в управление с заявлением о возобновлении регистрационных действий. Однако ведомство отказало в удовлетворении заявления, ссылаясь на неустранение причин приостановления.

Суд отметил, что арест земельного участка подразумевает запрет должнику распоряжаться арестованным имуществом для обеспечения исполнения исполнительного документа. Однако запрет на регистрационные действия направлен только на те операции, которые ведут к отчуждению имущества.

По мнению суда, заключение договора аренды от 5 апреля 2022 года не влечет отчуждение земельного участка и смену собственника имущества. Это не исключает возможности обращения взыскания на имущество в рамках исполнительного производства.

«Факт наложения ареста на земельный участок не может служить основанием для принятия ограничительных мер в виде приостановления государственной регистрации договора аренды от 05.04.2022, поскольку выбытия земельного участка из собственности, так же как и изменения правомочий собственника, в рассматриваемом случае не происходит»,— указал суд.

Арбитражный суд пришел к выводу, что неправомерное приостановление регистрации создает препятствия сторонам сделки в реализации их прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности. Требования общества удовлетворены в полном объеме.

Елена Турбина