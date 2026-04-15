Самые грубые нарушения среди ООПТ выявлены в нацпарке Сочи

Наиболее серьезные нарушения в сфере особо охраняемых природных территорий выявлены в Сочинском нацпарке, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом.

По его словам, проверка показала системные случаи несоблюдения ограничений хозяйственной деятельности и использования природных территорий в коммерческих целях. В числе наиболее грубых нарушений в нацпарке он назвал незаконную вырубку насаждений, самовольный захват земель, а также строительство объектов с нарушением установленного режима охраны. Отдельно отмечены факты взимания платы за посещение с несовершеннолетних.

Александр Гуцан сообщил, что по выявленным нарушениям инициировано уголовное преследование, а также принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.

Генпрокурор также отметил, что Министерству природных ресурсов и экологии поручено повысить эффективность управления особо охраняемыми природными территориями. Правительству предложено разработать новую стратегию их развития, предусматривающую разделение хозяйственных и надзорных функций.

