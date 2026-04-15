В Адыгее бывших сотрудников колонии судят за мошенничество

Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Адыгея, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2025 году исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения и его заместитель вступили в сговор с целью хищения денежных средств у подчиненных сотрудников. Для реализации схемы руководитель колонии издал приказ о премировании нескольких работников, после чего сообщил им о якобы выявленной недостаче, допущенной бухгалтерией, и предложил передать часть полученных премий на ее «погашение».

В результате сотрудники, введенные в заблуждение, передали фигурантам в общей сложности 70 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной совместно с региональными управлениями ФСБ и ФСИН. Расследование осуществлялось Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СК России по Республике Адыгея. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков