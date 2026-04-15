Главные новости за 15 апреля: Сочи

Крупная китайская авиакомпания China Eastern Airlines выразила заинтересованность в открытии рейсов из городов Китая в Сочи и Владивосток. Решение связано с укреплением двусторонних отношений между Россией и Китаем.

Сочинская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в дельфинарии, расположенном в Лазаревском районе. Основанием для надзорных мероприятий стала жалоба зоозащитников на условия содержания морских млекопитающих.

В Сочи с 15 апреля заработал дополнительный сервис для оплаты проезда в общественном транспорте. Жители и гости курорта теперь могут воспользоваться функцией «Транспорт» в приложении «Яндекс Go». Главной технической особенностью нововведения названа возможность приобрести билет при отсутствии доступа к интернету.

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Сочи» выявили в багаже пассажиров, прибывших рейсом из Абу-Даби, морские объекты, запрещенные к свободному перемещению. Результаты таможенной экспертизы показали: изъятые предметы являются кораллами отряда мадрепоровые, виды которых попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Наиболее серьезные нарушения в сфере охраны особо охраняемых природных территорий выявлены в Сочинском нацпарке. В числе наиболее грубых нарушений назвали вырубку зеленых насаждений, самовольный захват земель и незаконную застройку.

Госкомпания «Автодор» в 2025 году получила от Главгосэкспертизы России согласования по всем этапам строительства обхода Адлера. Работы на объекте ведутся на всех ключевых участках.