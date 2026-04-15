Наиболее значительные нарушения среди ООПТ выявлены в Сочинском нацпарке

Наиболее серьезные нарушения в сфере охраны особо охраняемых природных территорий выявлены в Сочинском нацпарке, сообщил генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с ежегодным докладом.

Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

По его словам, проверка природоохранных территорий выявила системные случаи игнорирования ограничений хозяйственной деятельности и использования земель в коммерческих интересах. В числе наиболее грубых нарушений в нацпарке он назвал вырубку зеленых насаждений, самовольный захват земель и незаконную застройку. Отдельно отмечены случаи взимания платы за посещение территории с несовершеннолетних.

Александр Гуцан заявил, что по выявленным фактам инициировано уголовное преследование, а также принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.

Генпрокурор добавил, что профильному министерству поручено повысить эффективность управления особо охраняемыми природными территориями, а правительству предложено рассмотреть новую стратегию их развития, предусматривающую разделение хозяйственных и надзорных функций.

