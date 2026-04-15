Дельфинарий в Сочи проверят после жалобы на величину бассейнов

Сочинская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства в дельфинарии, расположенном в Лазаревском районе. Основанием для надзорных мероприятий стала жалоба зоозащитников на условия содержания морских млекопитающих. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Ведомство проводит проверку по факту возможного нарушения требований к содержанию животных. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Поводом для обращения активистов послужила информация, распространенная в социальных сетях. Зоозащитники обратили внимание на недостаточную, по их оценке, величину бассейнов, в которых находятся дельфины. По утверждению активистов, из-за малого размера водоемов млекопитающие вынуждены плавать кругами и подолгу неподвижно замирать в воде. Такое поведение может свидетельствовать о стрессе и несоответствии условий содержания физиологическим потребностям животных.

В ходе проверки прокуратура оценит параметры бассейнов, их глубину, объем, качество воды, а также наличие разрешительной документации на эксплуатацию дельфинария. Будут опрошены сотрудники учреждения, ветеринарные специалисты, а также привлечены эксперты в области океанологии и защиты животных.

Мария Удовик