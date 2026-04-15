Таможенники изъяли запрещенные сувениры из ОАЭ у туристов в аэропорту Сочи

Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Сочи» выявили в багаже пассажиров, прибывших рейсом из Абу-Даби, морские объекты, запрещенные к свободному перемещению. Как сообщили в пресс-службе Сочинской таможни, инциденты произошли при прохождении «зеленого» коридора.

Первый случай зафиксирован при осмотре ручной клади мужчины. На вопрос инспектора о наличии товаров, подлежащих декларированию, пассажир ответил отрицательно. Однако с помощью рентгеновской техники в его дорожной сумке обнаружили однородные предметы. При досмотре нашли семь объектов, предположительно кораллов, общим весом 1,6 кг. Исполняющий обязанности заместителя начальника таможенного поста Сергей Угнивенко пояснил, что изъятое направлено на экспертизу.

Позднее таможенники остановили еще одного пассажира, также следовавшего из ОАЭ. В его чемодане среди личных вещей находилось пять кораллов. Оба путешественника пояснили, что везли морские сувениры для личного пользования и не знали о правилах перемещения таких товаров.

Результаты таможенной экспертизы показали: изъятые предметы являются кораллами отряда мадрепоровые. Эти виды подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Ввоз на территорию Российской Федерации таких объектов допускается только при наличии разрешительных документов и подлежит обязательному письменному декларированию.

В отношении обоих нарушителей Сочинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях. Статьи предусматривают ответственность за недекларирование товаров, а также за нарушение установленных запретов и ограничений. Материалы переданы для дальнейшего разбирательства.

Мария Удовик