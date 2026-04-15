Китайский авиаперевозчик заинтересовался рейсами в Сочи и Владивосток

Крупная китайская авиакомпания China Eastern Airlines выразила заинтересованность в открытии рейсов из городов Китая в Сочи и Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивостока по итогам деловой встречи с руководством перевозчика, состоявшейся в Шанхае.

В рамках деловой поездки в Китай генеральный директор воздушной гавани Владивостока Денис Чмутов совместно с управляющей компанией «Аэродинамика» провел переговоры с руководством China Eastern Airlines. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности открытия новых авиарейсов, которые свяжут Владивосток и Сочи с городами Китая.

Руководство аэропорта представило технические и операционные возможности обеих воздушных гаваней. Также китайских коллег познакомили с туристическим потенциалом Приморского и Краснодарского краев.

Представители China Eastern Airlines подтвердили заинтересованность в запуске полетной программы во Владивосток и Сочи. Отмечается, что решение связано с укреплением двусторонних отношений между Россией и Китаем.

В случае реализации проекта China Eastern станет еще одним китайским перевозчиком, который свяжет юг России с КНР. В настоящее время регулярные рейсы между Сочи и китайскими городами выполняет Sichuan Airlines. Открытие нового направления позволит увеличить туристический поток из Китая на черноморские курорты и Дальний Восток.

Дальнейшие шаги по запуску рейсов будут обсуждаться в рабочем порядке. Стороны продолжат консультации по вопросам расписания, частоты полетов и необходимого разрешительного документооборота.

Мария Удовик