«Автодор» в 2025 году получил все согласования по строительству обхода Адлера

Госкомпания «Автодор» в 2025 году получила от Главгосэкспертизы России согласования по всем этапам строительства обхода Адлера, сообщил в интервью ТАСС глава компании Вячеслав Петушенко. По его словам, работы на объекте ведутся на всех ключевых участках.

В рамках проекта, в частности, была расширена до двух полос Ивановская эстакада в составе трассы А-149, под которой планируется запуск тоннелепроходческих комплексов. Завершено сооружение основной части опор мостов через реку Кудепста, а также подготовка к испытаниям конструкций порталов.

Как отметил господин Петушенко, в 2026 году завершено бетонирование пролетных строений разворотной петли в селе Высокое и нового подъезда к санаторию «Кудепста». Одновременно продолжается строительство эстакады протяженностью 916 м от мостов до западного портала, который в компании называют наиболее сложным участком проекта. На восточном портале уже формируются очертания будущих тоннелей.

Ранее «Автодор» оценивал стоимость строительства обхода Адлера в 127,9 млрд руб. против первоначальных 73,5 млрд руб. Удорожание проекта в компании объясняли сложным рельефом местности, увеличением объемов работ, а также ростом стоимости материалов и логистики.

Проект обхода Адлера реализуется в рамках создания новой автодороги Джубга—Сочи. В компании рассчитывают к 2030 году определить параметры финансирования и окончательную стоимость всей магистрали.

