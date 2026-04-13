Кубань возглавила антирейтинг по ДТП с участием СИМ в России

Краснодарский край возглавил статистику аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) по итогам января—марта 2026 года. Согласно отчетности ГИБДД, именно на территории региона зафиксировано наибольшее число подобных ДТП в стране, пишет «Ъ».

За первый квартал в Краснодарском крае произошло 34 ДТП с участием СИМ, в результате которых пострадали 35 человек. По этому показателю регион опередил другие субъекты РФ, включая Москву, где зарегистрировано 15 происшествий с 15 пострадавшими, и Санкт-Петербург — 15 ДТП с 21 пострадавшим.

В числе регионов с сопоставимыми показателями также отмечены Ростовская область и Республика Башкортостан — по шесть ДТП и шесть пострадавших, Волгоградская область — пять ДТП и пять пострадавших, Ставропольский край — четыре ДТП и четыре пострадавших. В Крыму зафиксировано три ДТП с тремя пострадавшими, в Севастополе — три ДТП с двумя пострадавшими, в Челябинской области — три ДТП и три пострадавших.

Всего по России за отчетный период зарегистрировано 145 ДТП с участием СИМ, что на 5% больше, чем годом ранее. В результате аварий пострадали 154 человека, три человека погибли. В ГИБДД отмечают, что основная доля происшествий связана с нарушениями правил пользования со стороны самих участников движения.

Отдельно подчеркивается, что подавляющее число инцидентов связано с использованием частных электросамокатов, а не с арендными средствами. По оценкам отраслевых экспертов, сезон кикшеринга в большинстве городов стартует в конце марта, поэтому значительная часть зафиксированных ДТП пришлась на личный транспорт.

В целом по стране общая аварийность снизилась: зафиксировано около 22 тыс. ДТП, что на 8,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Число погибших составило 2,2 тыс. человек (снижение на 12,9%), раненых — 28,7 тыс. (минус 7,2%).