ГИБДД включила в новую отчетность по аварийности ДТП с участием самокатов

ГИБДД опубликовала отчетность об аварийности в стране за январь—март текущего года, где есть и сведения о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). С начала года произошло 145 таких аварий, на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В них ранено 154 человека, погибло трое. Больше всего таких ДТП зафиксировано в Краснодарском крае и Москве. Подавляющее большинство аварий произошло из-за нарушений правил катающимися, говорится в отчете.

Основная часть происшествий, попавших в статистику, была с участием именно частных электросамокатов, предполагает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Их число операторы проката оценивают в 1,2 млн по всей стране. Сезон кикшеринга в подавляющем большинстве городов начался в конце марта, поясняет госпожа Эрдман, а значит, ДТП с участием прокатных самокатов в январе—марте просто не происходило. «В прошлом году во всех городах присутствия мы (операторы кикшеринга.— “Ъ”) зафиксировали снижение числа аварий в среднем на 25–50%,— говорит Ксения Эрдман.— Есть все основания полагать, что культура вождения будет укрепляться и аварийность будет снижаться. Более подробно об этом можно будет говорить после первого квартала сезона».

Напомним, что власти давно собираются ужесточить контроль за СИМ. Так, Минтранс и ГИБДД готовят правила обязательной регистрации самокатов по аналогии с постановкой на учет автомобилей в ГИБДД. С февраля введен в действие ГОСТ для номеров, которые нужно будет вешать на СИМ. Готовятся также изменения в ПДД и КоАП, ужесточающие контроль за электросамокатчиками.

Помимо данных о СИМ, отчетность ГИБДД содержит общие данные обо всех авариях с участием всех транспортных средств. Всего произошло 22 тыс. ДТП, что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло 2,2 тыс. человек (–12,9%), ранено — 28,7 тыс. (–7,2%).

Иван Буранов