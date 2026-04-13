Двух пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске выписали из больницы

В Новороссийске часть пострадавших в результате атаки беспилотников завершила лечение и выписана из медицинских учреждений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевой оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двое пациентов, проходивших лечение в Новороссийске, выписаны из больницы. В стационаре остаются еще двое взрослых. Двое детей, ранее перевезенных в Краснодар для оказания специализированной помощи, продолжают лечение в краевой столице.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь с 5 на 6 апреля в Новороссийске получили повреждения жилые объекты. По информации администрации города, пострадали 232 здания. В рамках обследования специалисты осмотрели 168 квартир, где зафиксировали характер и объем разрушений.

Основные повреждения пришлись на элементы фасадов и балконов многоквартирных домов, а также на остекление и внутреннюю отделку помещений. В настоящее время на пострадавших территориях продолжаются работы по расчистке и приведению дворов и придомовых участков в порядок. К ним привлечены коммунальные службы и волонтерские организации.

Мэр города ранее сообщал, что медицинская помощь была оказана шести пострадавшим. Четверо взрослых были госпитализированы в Новороссийске, двое несовершеннолетних направлены в Краснодар. Состояние детей оценивается как тяжелое, они находятся под наблюдением специалистов.

Параллельно в городе организована работа по приему заявлений от жителей, чье имущество пострадало в результате атаки. Администрации внутригородских районов принимают документы для оформления единовременных выплат и компенсаций.

Мария Удовик