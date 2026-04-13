В Новороссийске и Геленджике объявили ракетную опасность

В Новороссийске активирован сигнал гражданской обороны «Внимание всем». В городе-герое и Геленджике объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендуется незамедлительно принять меры безопасности и следовать официальным инструкциям.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При нахождении в помещении необходимо отойти от окон и переместиться в комнаты без окон и с капитальными стенами: коридоры, ванные комнаты, туалеты или кладовые. Находящимся на улице следует укрыться в ближайших капитальных зданиях, цокольных этажах либо подземных переходах и парковках.

Отдельно подчеркивается, что не рекомендуется использовать для укрытия пространства под транспортными средствами, а также зоны вплотную к фасадам зданий. В случае воздействия ударной волны возможно падение стеклянных элементов и других конструкций. Безопасной считается дистанция не менее 30–50 м от таких объектов.

Жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Обновления передаются через официальные каналы администрации, а также региональные средства вещания.

Напоминается о необходимости соблюдать ограничения на фото- и видеосъемку работы систем защиты, а также действий специальных и оперативных служб. Публикация подобных материалов в социальных сетях запрещена.

Сигнал будет отменен после стабилизации обстановки и подтверждения безопасности территории.

