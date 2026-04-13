Сочи назвали одним из лучших городов РФ по качеству жизни в начале 2026 года

Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ возглавили рейтинг городов России по качеству жизни по итогам первого квартала 2026 года, следует из исследования Финансового университета при правительстве РФ, подготовленного под руководством заместителя научного руководителя Александра Шатилова и имеющегося в распоряжении «РИА Новости».

В десятку лидеров также вошли Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. При этом наибольшую доступность жилья, согласно оценкам жителей, демонстрируют Оренбург, Хабаровск и Мурманск. Лучшая экологическая обстановка зафиксирована в Грозном, Владикавказе и Новороссийске, а наиболее высокий уровень самооценки материального благополучия — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В перечень городов, где, по мнению аналитиков, требуется дополнительное внимание к повышению качества жизни, включены Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита и Якутск.

Исследование основано на мониторинге ряда показателей, включая уровень материального благополучия населения, доступность жилья, качество медицинских услуг, состояние окружающей среды, развитие системы образования и доступ к культурным ценностям. Также учитывались состояние дорожной инфраструктуры, работа предприятий ЖКХ и органов власти, уровень благоустройства, а также социальные факторы, такие как распространенность деструктивного поведения и конфликтность в обществе.

