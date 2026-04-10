Главные новости за 10 апреля. Новороссийск

Пасхальные богослужения в ночь с 11 на 12 апреля пройдут в 20 храмах Новороссийска и Крымска.

Минобороны пока не приняло решение о проведении парада Победы в Новороссийске, сообщили на заседании городской думы.

На космических снимках Черного моря не обнаружили мазутных пятен.

Приезжую из Ленинградской области осудят за ложное сообщение о минировании автовокзала в Новороссийске.

На ремонт дороги по улице Горького в Цемдолине из городского бюджета выделили 44 млн руб.

В Геленджике заменят дорожные знаки и установят искусственные неровности за 9,2 млн руб.

В Новороссийске пойдут в первый класс почти 4 тысячи детей.

В Анапе восстановили права трех семей, которым не выделяли земельные участки после гибели родственников-участников СВО.