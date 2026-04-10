Дорогу на улице Горького в Цемдолине отремонтируют за 44 млн рублей

На ремонт дороги по улице Горького в Цемдолине выделили 44 млн руб. из муниципального бюджета. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Капитальный ремонт будет проводиться на участке дороги от улицы Богатырская до улицы Античная. Согласно информации о сроках исполнения контракта, подрядчик должен будет завершить работы до 16 ноября 2026 года.

На участке дороги планируется срезать текущий слой асфальтобетонного покрытия и положить новый, установить 100 дорожных знаков, светофор и металлические пешеходные ограждения. Также вдоль дороги, как указано в ведомости объемов работ, обустроят плиточный тротуар.

Кристина Мельникова