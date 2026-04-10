В Новороссийске в первый класс пойдут почти 4 тысячи детей

В 2026-2027 учебном году в Новороссийске пойдут в школу 3,9 тыс. первоклассников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заявления на зачисление в школу начали принимать с 31 марта, процедура будет осуществляться до 30 июня для детей, проживающих на закрепленной территории и имеющих внеочередное, преимущественное право. С 6 июля начнется прием для детей, которые не закреплены за конкретным микрорайоном школы. Их будут зачислять на свободные места.

По словам Андрея Кравченко, за первую неделю приема документы на зачисление в школу подали 508 жителей.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все