На космических снимках Черного моря не выявили мазутных пятен

На побережье Черного моря продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Космические снимки не продемонстрировали подтвержденных пятен мазута в районе крушения танкеров, сообщили в правительстве России.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

На заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС заявили, что мониторинг акватории Черного моря, прибрежной полосы Краснодарского края и Крыма продолжается. С начала работ специалисты очистили более 3,4 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. За весь период на береговой линии Черного моря собрали свыше 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.

В ликвидации последствий мазутной ЧС принимают участие 763 человека и 182 единицы техники, это сводная группировка сил.

Летом 2026 года в Анапе планируют открыть восемь галечных пляжей, о чем ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На побережье Анапы планируют отсыпать дополнительный слой песка, после чего Роспотребнадзор будет принимать решение об открытии песчаных пляжей.

София Моисеенко

Новости компаний Все