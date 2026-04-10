На космических снимках Черного моря не выявили мазутных пятен

На побережье Черного моря продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Космические снимки не продемонстрировали подтвержденных пятен мазута в районе крушения танкеров, сообщили в правительстве России.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС заявили, что мониторинг акватории Черного моря, прибрежной полосы Краснодарского края и Крыма продолжается. С начала работ специалисты очистили более 3,4 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. За весь период на береговой линии Черного моря собрали свыше 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.

В ликвидации последствий мазутной ЧС принимают участие 763 человека и 182 единицы техники, это сводная группировка сил.

Летом 2026 года в Анапе планируют открыть восемь галечных пляжей, о чем ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На побережье Анапы планируют отсыпать дополнительный слой песка, после чего Роспотребнадзор будет принимать решение об открытии песчаных пляжей.

