Решение о проведении парада Победы в Новороссийске не принято

Власти Новороссийска готовятся ко Дню Победы, несмотря на то, что решение о проведении парада еще не принято. Об этом сообщили в городской думе, делясь итогами заседания комитета по социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admnvrsk.ru Фото: admnvrsk.ru

В настоящее время обсуждаются детали проведения парада Победы на территории Новороссийска. Депутаты считают, что в случае осуществления мероприятий основное внимание нужно уделить обеспечению безопасности граждан. Окончательное решение по параду Победы в Новороссийске будет принимать министерство обороны России.

В городе планируется провести свыше 60 локальных мероприятий в честь Дня Победы. В их числе — патриотические конкурсы, акция «Георгиевская лета», автопробег и выставка.

В преддверии 9 мая коммунальные службы Новороссийска наведут санитарный порядок на улицах города. Необходимо провести очистку плитки, уборку мусора и ремонт памятников. В Центральном и Восточном районах планируют произвести цветочное оформление к празднику.

София Моисеенко