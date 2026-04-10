В Геленджике заменят дорожные знаки за 9,2 млн рублей

Администрация Геленджика выделила 9,2 млн руб. на проведение капитального ремонта технических средств организации дорожного движения на 2026 год. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Финансирование выделяется из муниципального бюджета, заказчиком является городское управление жилищно-коммунального хозяйства. В тендере указывается, что срок исполнения контракта составляет 82 рабочих дня с момента заключения соглашения с подрядчиком.

Согласно ведомости объемов работ, на дорогах Геленджика планируют установить 38 искусственных неровностей и более 95 м пешеходных ограждений. В рамках закупки предусмотрено обустройство 369 дорожных знаков на металлических стойках и свыше 270 знаков на оцинкованных подосновах.

В перечень работ в рамках капитального ремонта также включили разборку тротуаров с последующим устройством тротуарной плитки и формовочную обрезку деревьев.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все