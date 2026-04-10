Трем семьям военнослужащих СВО в Анапе не выдавали земельные участки

После вмешательства прокуратуры три семьи погибших военнослужащих в зоне СВО в Анапе получили положенные в рамках законодательства земельные участки. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. В ведомстве подчеркнули, что мэрия города ранее отказывала семьям погибших в предоставлении участков в силу определенных причин.

Прокуратура установила, что администрация Анапы отказала трем семьям погибших участников СВО в выдаче земельных участков в связи с отсутствием у заявителей регистрации на территории города-курорта на момент гибели военнослужащих родственников.

Возможность получения земельного участка непосредственно связана с наличием регистрации на территории всего Краснодарского края, а не только одного муниципального образования, входящего в состав региона, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники ведомства внесли представление врио главы муниципалитета. По результатам рассмотрения дела права граждан восстановлены, семьям предоставили участки в законную собственность.

Кристина Мельникова