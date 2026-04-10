Женщину осудят за ложное сообщение о минировании автовокзала в Новороссийске

Приезжая из Ленинградской области пойдет под суд за ложное сообщение о минировании автовокзала в Новороссийске, об этом сообщили в полиции Кубани. Установлено, что инцидент произошел в августе 2025 года.

По данным полиции, женщина позвонила на телефон единой системы вызова экстренных служб и заявила, что в здании новороссийского автовокзала находится некий опасный предмет.

Сотрудники полиции и экстренных служб прибыли на место. Они провели обследование территории и здания автовокзала и не обнаружили подозрительных предметов. Информация, поданная женщиной по телефону, не подтвердилась.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело, оно уже передано в суд. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю подчеркнули, что женщине может грозить заключение до пяти лет лишения свободы.

Кристина Мельникова