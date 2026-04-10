Пасхальные богослужения пройдут в 20 храмах Новороссийска и Крымска

В ночь с 11 на 12 апреля праздничные богослужения в честь Пасхи состоятся в 20 храмах Новороссийска. Расписание богослужений опубликовала пресс-служба администрации Новороссийска.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Пасхальные богослужения пройдут в 19 храмах Новороссийского благочиния и одном храме Крымского благочиния. Ночная служба в Свято-Успенском кафедральном соборе на улице Видова, 26 начнется в 23:00 11 апреля и завершится примерно в 04:00 12 апреля. Ее возглавит епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий.

  • 23:00 — 04:00 — Православный Приход Свято-Успенского кафедрального собора
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход св. великомученика и целителя Пантелеимона
  • 23:00 — 03:00 — 08:30 — 10:30 — поздняя литургия, Православный Приход храма в честь свв. Петра и Февронии Муромских
  • 22:00 — 03:00 — Православный Приход святых «Жен-мироносиц»
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход храма Святых Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход Свято-Ильинского храма
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход храма Тихвинской иконы Божьей Матери
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход храма святого благоверного князя Александра Невского
  • 22:00 — 02:00 — Православный Приход храма иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход храма во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии
  • 23:00 — 04:00 — Православный Приход Святой Блаженной Ксении Петербургской
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход Свято-Троицкого храма
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход Св. Благоверных Князей Страстотерпцев Бориса и Глеба
  • 23:00 — 04:00 — Православный Приход Святого Вознесения Господня
  • 23:00 — 04:00 — Православный Приход Святого Великомученика Георгия Победоносца
  • 23:00 — 03:30 — Православный Приход Свято-Троицкого храма
  • 23:00 — 03:00 — Православный Приход свт. Спиридона Тримифунтского
  • 12 апреля, 10:30 — 15:00 — Православный Приход храма во имя Святого Архистратига Божия Михаила
  • «Святая ручка» (Крымское благочиние) (молебен и освещение куличей)
  • 23:15 — 03:00 — Православный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
  • ст. Нижнебаканской (Крымское благочиние)

Освящение куличей в храмах Новороссийска по окончании службы, в некоторых православных приходах — в дневное время до службы 11 и 12 апреля.

Кристина Мельникова

