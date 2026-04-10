Суд отказал «Адлеринвестстрою» в оспаривании отмены разрешения на стройку ТРК в Сочи

Арбитражный суд отказал ООО «Адлеринвестстрой» в признании незаконным постановления администрации Сочи об отмене разрешения на строительство торгово-развлекательного комплекса на улице Виноградной в центре города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания оспаривала постановление администрации Сочи от 8 августа 2024 года, которым отменялось разрешение на строительство от 6 августа 2012 года. Документ был принят по результатам рассмотрения представления прокуратуры Центрального района Сочи от 20 мая 2024 года.

Земельный участок площадью 13 550 квадратных метров был предоставлен «Адлеринвестстрою» в аренду на три года постановлением администрации от 2 марта 2010 года. Позднее срок аренды продлили до девяти лет на основании решения арбитражного суда от 24 ноября 2017 года.

Администрация выдала компании разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса из четырех блоков. Срок действия документа неоднократно продлевался и был установлен до 17 мая 2025 года.

К настоящему времени «Адлеринвестстрой» завершил возведение блоков один и два. Здания подключили к инженерным коммуникациям и подготовили документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Строительство блоков три и четыре было приостановлено.

Компания объяснила задержку объективными причинами, включая длительное действие обеспечительных мер в рамках дела о сносе первых двух блоков. По результатам рассмотрения этого спора суд отказал администрации в требованиях о признании построек самовольными, поскольку объекты полностью соответствовали разрешительной документации.

В итоге АС пришел к выводу, что ООО «Адлеринвестстрой» нарушило порядок согласования работ, определенный постановлением главы Сочи от 4 июля 2002 года. В связи с этим основания для удовлетворения требований о признании незаконным постановления администрации отсутствуют.

ООО «Адлеринвестстрой» зарегистрировано в 2008 году в Сочи. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и бенефициар — Мхитар Мартиросян. Чистый убыток предприятия в 2025 году составил 385 тыс. руб.

Елена Турбина